«Реал» проиграл «Леванте» в матче чемпионата Испании – 0:1. После игры главный тренер команды Зинедин Зидан был не в лучшем настроении – из-за результата и травмы одного из лидеров.

«Азару попали по больной лодыжке, которую он только что залечил. Нужно сделать несколько тестов, но выглядит не очень хорошо. Нам не удалось сделать главное в футболе – забить. Это ****** [трындец]. Потеряли пять очков за неделю, но это футбол», – цитирует Зидана Goal.

Бельгиец после игры хромал в подтрибунном помещении – в середине недели у «Мадрида» первый матч с «Сити» в Лиге Чемпионов.

«Реал» упустил «Барселону» во главе таблицы – теперь у каталонцев на два очка больше.

В прошлом матче мадридцы сыграли вничью с «Сельтой», за которую отличился Смолов.

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