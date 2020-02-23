«Реал» проиграл «Леванте» в гостевом матче Ла Лиги – 0:1.

В начале встречи капитан гостей Серхио Рамос отхватил желтую карточку, а на старте второго тайма мадридцы не получили пенальти после попадания мяча в руку одного из игроков соперника. Испанец считает, что арбитр отчасти виноват в поражении фаворитов.

«Мне не нравится говорить о судьях, поскольку они могут ошибаться, но иногда их действия заставляют задуматься. Критерии отличаются. Они поставили на мне пенальти за ненамеренную игру рукой в Суперкубке Испании. Сегодня таких эпизодов было два, и они не ставят на точку.

Эрнандес меня злит. Раньше рефери были более уважительными, и капитаны могли говорить с ними. Высокомерие либо есть, либо его нет. Я спросил, есть ли у него что-то личное ко мне, чтобы мы могли обсудить это и решить проблему», – цитирует игрока Marca.

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В прошлом матче мадридцы сыграли вничью с «Сельтой», за которую отличился Смолов.

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