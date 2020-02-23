«Реал» подтвердил диагноз травмы полузащитника Эдена Азара – у бельгийца трещина в лодыжке.

«У Эдена Азара диагностирована трещина дистального отдела малоберцовой кости», – сообщается в заявлении на официальном сайте клуба.

«Реал» не ставит сроков возвращения игрока в строй, но AS предполагает, что Эден будет отсутствовать минимум два месяца – он пропустит оба матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и игру с «Барселоной» в Ла Лиге.

«Реал» в двух последних матчах набрал один балл и пропустил каталонцев на первое место чемпионата.

Первый матч с «Сити» состоится уже в среду, 26 февраля.

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