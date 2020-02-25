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El Chiringuito TV: «Челси» предложил Кепу и 30 млн евро за Облака

El Chiringuito TV: «Челси» предложил Кепу и 30 млн евро за Облака
Eurosport

19 мин. назадОбновлено 18 мин. назад

«Синие» разочаровались в испанском вратаре – АПЛ.

Лондонский «Челси» хочет приобрести вратаря мадридского «Атлетико» Яна Облака.

В последнее время ходит множество слухов о том, что тренер «синих» Фрэнк Лэмпард окончательно потерял доверие к первому номеру Кепе Аррисабалаге – самый дорогой кипер в истории игры (84,5 млн евро заплатил за него «Челси» «Атлетику» из Бильбао) не слишком помогает команде и не всегда проходит в состав.

По информации El Chiringuito TV, клуб уже предпринял шаги по избавлению избавиться от ненадежного вратаря и покупке качественной замены на годы. «Челси» предложил испанца «Атлетико» вместе с доплатой в 30 млн евро в обмен на словенца Яна Облака.

  • 27-летний Облак выступает за команду из Мадрида с 2014 года.
  • «Атлетико» занимает третье место в Ла Лиге. «Челси» – четвертое в АПЛ.

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