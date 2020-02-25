Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти высказался о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

«Он [Месси] находится на серьезном отдалении от игроков, которых я наблюдал. Он даже не близок к лучшим. Лучшие за мою жизнь – Пеле, затем Альфредо ди Стефано. Остальные далеко позади, и даже Роналдиньо на пике был лучше, чем Месси. Я играл с Марадоной в «Боке» и за Аргентину. Диего лучше. Никаких сомнений. Месси не лучше него. Кроме того, Диего проявлял себя в больших матчах, Месси – нет», – цитирует 75-летнего Уго Marca.

Гатти сыграл 18 матчей за сборную.

Он играл в футбол с 1962 по 1988 годы.

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