Getty Images

Марадона – о Месси: «Его 20 лет с кем-то сравнивают. Что тут можно сравнивать?»

Марадона – о Месси: «Его 20 лет с кем-то сравнивают. Что тут можно сравнивать?»
Eurosport

5 мин. назад

Аргентинская легенда считает, что на капитана «Барселоны» оказывают слишком большое давление.

Легенда сборной Аргентины и «Наполи» Диего Марадона высказался о соотечественнике Лионеле Месси перед матчем неаполитанцев с «Барселоной».

«Лео – большой талант, очень хороший мальчик, но на него оказывают несправедливо много давления. Он должен проводить жизнь и карьеру зная, что он лучший футболист в мире, однако его 20 лет с кем-то сравнивают. Что тут можно сравнивать?» – цитирует Диего Marca.

  • Марадона работал с Месси в сборной Аргентины.
  • Лео – обладатель шести «Золотых мячей» – это рекорд награды.

Зидан в двух матчах от катастрофы. Сейчас у Зинедина самый важный период в карьере

Eurosport в твиттере

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица