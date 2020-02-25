Легенда сборной Аргентины и «Наполи» Диего Марадона высказался о соотечественнике Лионеле Месси перед матчем неаполитанцев с «Барселоной».

«Лео – большой талант, очень хороший мальчик, но на него оказывают несправедливо много давления. Он должен проводить жизнь и карьеру зная, что он лучший футболист в мире, однако его 20 лет с кем-то сравнивают. Что тут можно сравнивать?» – цитирует Диего Marca.

Марадона работал с Месси в сборной Аргентины.

Лео – обладатель шести «Золотых мячей» – это рекорд награды.

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