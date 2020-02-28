«Барселона» отказалась от притязаний на игрока «Челси» Виллиана. Теперь в его подписи заинтересован мадридский «Атлетико».

Контракт 31-летнего футболиста истекает грядущим летом, и казалось, что давний интерес каталонцев к Виллиану наконец выльется в совместное сотрудничество. Сам игрок дал агенту указание работать именно над переездом в Каталонию, но, похоже, этому не суждено сбыться.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство клуба неожиданно передумало подписывать полузащитника. По информации источника, «сине-гранатовые» обратятся к бразильцу, только если переговоры по возвращению Неймара снова ничем не закончатся. Проблема в том, что Виллиану потенциально придется ждать до конца лета, чтобы оказаться в желаемом клубе. Другая сложность с «Барселоной» в том, что клуб рассчитывает на дальнейший прогресс Ансу Фати, а приезд бразильца пагубно скажется на игровом времени юнца.

«Атлетико» же видит в Виллиане идеальную замену для Лемара – француз не оправдал ожиданий Симеоне.

Еще один претендент на футболиста – «Локомотив». Сам игрок не рассматривает вариант возвращения в Россию.

Бразилец перешел в «Челси» в 2013 году из «Анжи».

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