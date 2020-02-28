«Барселона» наигрывает возможный стартовый состав на матч чемпионата Испании против мадридского «Реала».

На пятничной тренировке главный тренер Кике Сетьен поставил в атаку на заключительную часть занятия новичка команды Мартина Брэйтуэйта. Он готовился к Класико в нападении вместе с Антуаном Гризманном и Лионелем Месси.

«Важно понимать, что Брэйтуэйт не центрфорвард, хотя для него не так сложно грамотно занять позицию. Он игрок штрафной, который знает, как находить пространства и создавать моменты. Только что Гвардиола на «Бернабеу» не выпустил против «Мадрида» ни одного центрального нападающего. Сетьен может поступить похожим образом, только с присутствием Брэйтуэйта на поле», – написал присутствовавший на тренировке «Барсы» журналист AS Хавьер Мигель.

Таким образом, единственный оставшийся у каталонцев страйкер Ансу Фати начнет матч с «Реалом» на скамейке запасных.

«Барселона» сыграет против «Мадрида» в Класико 1 марта в 23:00 по московскому времени.

Мартин Брэйтуэйт стал футболистом «сине-гранатовых» 20 февраля. Ла Лига разрешила каталонскому клубу дозаявить 28-летнего датчанина из-за тяжелых травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. Он перешел на «Камп Ноу» из «Леганеса» за 18 миллионов евро.

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