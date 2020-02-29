Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос дал оценку капитану «Барселоны» Лионелю Месси.

«Испытываю к нему очень большое уважение. Думаю, он – один из величайших футболистов в истории, сильно его уважаю.

Надеюсь, что воскресенье будет не его днем, и это будет означать, что мы выполнили свою работу. И если вдобавок мы покажем хороший результат, это будет даже лучше.

Желаю Месси всего наилучшего как профессионалу и коллеге, но только до тех пор, пока это не влияет на нас негативно! Это тяжело, но он заслужил мой максимальный респект. Он – один из лучших», – заявил Рамос в интервью британскому телеканалу La Liga TV. Его цитирует Goal.com.

«Реал» примет «Барселону» в чемпионате Испании 1 марта, Класико начнется в 23:00 по московскому времени.

В Примере после 25 туров каталонцы опережают «Мадрид» на два очка.

Месси назвал самого трудного опекуна в карьере, и это не Серхио Рамос

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