Легенда нидерландского футбола Марко ван Бастен сравнил лучших игроков современности – Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Криштиану Роналду – отличный игрок, но те, кто утверждают, что он лучше Месси, ничего не понимают в футболе или просто лукавят. Месси уникален и неповторим, его невозможно копировать. Такие игроки появляются раз в 50 или 100 лет. В детстве он упал в котел с футбольной гениальностью», – приводит слова легенды Marca.

Ван Бастен закончил с футболом в 28 лет из-за травм, но завоевал три «Золотых мяча».

У Месси шесть аналогичных наград.

Уткин неправ: «Спартаку» нужны стыковые матчи. Это лучше, чем вылет в ФНЛ

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме