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Класико посетят игроки клуба из Уханя, где бушует коронавирус
Их пригласило руководство «Реала» и Ла Лиги.
Руководство Ла Лиги и мадридского «Реала» пригласили китайский футбольный клуб «Ухань Чжоэр» на матч между мадридской командой и «Барселоной» 1 марта, пишет AS.
«Ухань Чжоэр» проходил сборы в Испании, а теперь не может вернуться домой, поскольку базируется в городе Ухань – очаге коронавируса. В субботу китайские футболисты посетят офис Ла Лиги, в воскресенье посмотрят Класико на «Сантьяго Бернабеу», а в понедельник директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо проведет для них экскурсию по мадридскому стадиону.
- Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится 1 марта в 23:00 мск.
- От коронавируса пострадало 85 тысяч человек, около трех тысяч скончались.
- Большинство летальных исходов зафиксировано в провинции Хубэй со столицей в Ухани.
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