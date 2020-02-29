Класико посетят игроки клуба из Уханя, где бушует коронавирус

Руководство Ла Лиги и мадридского «Реала» пригласили китайский футбольный клуб «Ухань Чжоэр» на матч между мадридской командой и «Барселоной» 1 марта, пишет AS.

«Ухань Чжоэр» проходил сборы в Испании, а теперь не может вернуться домой, поскольку базируется в городе Ухань – очаге коронавируса. В субботу китайские футболисты посетят офис Ла Лиги, в воскресенье посмотрят Класико на «Сантьяго Бернабеу», а в понедельник директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо проведет для них экскурсию по мадридскому стадиону.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится 1 марта в 23:00 мск.

От коронавируса пострадало 85 тысяч человек, около трех тысяч скончались.

Большинство летальных исходов зафиксировано в провинции Хубэй со столицей в Ухани.

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