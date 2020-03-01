Отрезок с 2010-го по 2012-й годы вошел в историю Класико как самый ожесточенный: на время соперничества «Реала» Жозе Моуринью и «Барселоны» Пепа Гвардиолы моральные принципы уступили место навязчивому желанию победить любой ценой. Ни до ни после великое противостояние не сводилось к личной ненависти настолько, что футбол отходил на второй план.

Моуринью приехал в Мадрид готовым к войне. «Барса» олицетворяла стиль, которому Особенный противостоял всю карьеру. К тому же каталонцы отвергли Жозе и сделали выбор в пользу Гвардиолы, когда искали замену Райкарду за два года до этого. И все же в начале работы в «Реале» даже Моуринью не подозревал, насколько далеко зайдет в желании уничтожить «Барсу» и Пепа.

Отчетливое понимание пришло к португальцу и его игрокам лишь 17 августа 2011-го после ответного Класико в Суперкубке Испании. Жозе вел себя как стереотипный злодей: показывал, что от соперников воняет, и возмущался судейством. Кульминация наступила в добавленное время после гола Месси, который принес Гвардиоле первый трофей сезона. Неприязнь между игроками привела к потасовке. Давид Вилья, Марсело и Месут Озил получили красные, а Моуринью ткнул в глаз ассистента Пепа Тито Виланову.

На этот раз Жозе перешел черту – его неприкрытая злоба потрясла даже лидеров «Реала», которые осознавали значение матчей против «Барсы» лучше коуча. Чтобы прояснить ситуацию, капитан «бланкос» Икер Касильяс позвонил старому приятелю Хави. Они давно играли за национальную команды и меньше двух лет назад привели ее к победе на чемпионате мира. Разговор начался на повышенных тонах, но постепенно Эрнандес успокоил вратаря и согласился, что нездоровая атмосфера вокруг Класико портит отношения партнеров по сборной. Касильяс пересмотрел последние минуты игры и понял, что тоже поддался запущенной Моуринью истерии.

«Икер заслуживает благодарности, – признал Хави несколько лет спустя. – Он позвонил мне и Карлесу Пуйолю. Я сказал ему, что обе команды должны следить за собой. Он думал об интересах испанского футбола». Примирение самого авторитетного игрока с «Барсой» привело Моуринью в ярость. «Жозе посчитал это предательством, – рассказал корреспондент Daily Mail Пит Йенсон. – Он решил, что единственный способ победить «Барселону» – развязать с ней войну, а Касильяс поднял белый флаг и успешно провел переговоры».

Моуринью и его капитан больше не скрывали неприязни. Икера бесило, что Жозе не хочет переиграть «Барсу» на поле, поэтому использует неспортивные приемы. Особенный превыше всего ставил лояльность и не терпел малейшего несогласия. К тому же он считал Касильяса недостаточно сильным физически и психологически, чтобы организовывать оборону. Моур понимал, что Криштиану Роналду и Серхио Рамос также пользуются авторитетом и использовал разобщенность «Реала», когда кампания против «Барсы» превратилась в гражданскую войну.

Сара Карбонеро и Икер КасильясGetty Images

Звонок Хави вскрыл назревший конфликт. Еще с апреля 2011-го Моуринью заподозрил Касильяса в сливе инсайдов не только приятелям из «Барсы», но и журналистам. Тогда Marca до официального объявления составов на Класико объявила, что Жозе поднял защитника Пепе в центр поля к Сами Хедире и Хаби Алонсо. Игра закончилась вничью, но некоторые игроки «Реала» чувствовали отвращение к оборонительной тактике. Икер считал, что «Мадрид» готов играть с «Барсой» на равных, а не терпеть в штрафной. Моуринью больше волновало, что кто-то раскрыл тактику медиа, и он начал знаменитую охоту на крота.

Особенный сопоставил осведомленность таблоидов и отношения Касильяса с журналисткой Сарой Карбонеро – это убедило тренера в виновности Икера. К тому времени противоречия разрывали «Реал» изнутри. В полуфинале Лиги чемпионов против «Барсы» мадридцы снова сели в глубокую оборону, но развалились после удаления Пепе и вылетели из еврокубка. «Мне не нравится так играть, но я должен делать то, чего хочет от меня команда», – бросил недовольный Криштиану, имея в виду не одноклубников, а тренера. В ответ Моуринью показал власть и исключил самого дорогого игрока в мире из заявки на следующий матч.

После скандального Суперкубка и звонка Хави состав «Реала» разделился. Одна группа считала, что Моуринью вредит клубу недостойным поведением, другая радовалась, что «Барсе» наконец приходится потеть ради трофеев. Касильяс возглавил критиков тренера – Икеру не нравились характер и тактика, а еще влияние, которое с его приходом получил в «Мадриде» португальский агент Жорже Мендеш. Особенный требовал, чтобы игроки выдерживали одну линию поведения в интервью и общались с журналистами лозунгами о превосходстве «бланкос». Касильяс считал диктатуру унизительной и бесполезной.

Флорентино Перес и Икер КасильясGetty Images

«Для Моуринью он превратился в стукача, крота, предателя и эгоиста», – рассказал в книге «Особенный» испанский журналист Диего Торрес. Еще сильнее Жозе напрягало, что Касильяс и Рамос напрямую общаются с президентом Флорентино Пересом. Португальца замучила паранойя – легко представить, что он думал о встречах игроков с боссом за его спиной. Терпение Моуринью иссякло, когда вратарь признал, что ему близки футбольные ценности Гвардиолы.

Перед третьим сезоном в «Реале» Жозе потребовал нового кипера, но Перес верил в капитана. В декабре 2012-го «Мадрид» отстал от «Барсы» на 11 очков, и Особенный использовал спад как предлог, чтобы усадить Касильяса в запас. Вместо него место в основе получил резервист Антонио Адан. Когда Адана удалили на шестой минуте январского матча против «Реал Сосьедада», Икер появился на замену – его выход показал, что даже болельщики разделились. Половина «Сантьяго Бернабеу» устроила капитану овацию, другая обругала, встав на сторону Моуринью.

Болельщики «Реала» поддерживают Жозе МоуриньюGetty Images

«Я молчал о происходящем ради клуба, – рассказал про то время Касильяс уже после ухода из «Мадрида». – Не хотелось превращать все в цирк. Оставаться в «Реале» год за годом непросто, для этого нужна психологическая сила. Нужно в любой момент быть готовым к критике». До появления Моуринью казалось, что Икер обязательно закончит карьеру в родном клубе, но в январе 2013-го Жозе вернул воспитанника «Реала» Диего Лопеса и воспользовался травмой капитана, чтобы выжить его из команды.

«Касильяс может сказать, что предпочитает другого тренера – например, Висенте дель Боске или Мануэля Пеллегрини, – наконец открыто выступил Моуринью. – Я могу сказать, что предпочитаю Лопеса. И пока я тренирую «Реал», играть будет именно Лопес». Через полгода Жозе завершил сезон без трофеев и уехал из испанской столицы, но Касильяс так и не вернул прежний авторитет. Он выступал за «бланкос» при Карло Анчелотти, но что-то внутри чемпиона мира надломилось: он лишился уверенности и скрылся от внимания всего мира в «Порту» в 34 года, хотя завершил карьеру лишь через пять лет.

Моуринью тоже нельзя назвать победителем гражданской войны в «Реале». С одной стороны, Жозе следовал принципам и действительно прервал доминирование «Барсы», с другой – увяз в личных разборках и борьбе за власть. После «Мадрида» то же случилось с Особенным в «Челси» и «Манчестер Юнайтед». За долгую историю Класико эпохальные стычки и судьбоносные матчи превратились в обыденность, но звонок Касильяса Хави – один из самых благородных и бескомпромиссных моментов. Он помирил друзей, спровоцировал раскол и напомнил, что в «Реале» могут порвать на части даже самую верную легенду.

Другие тексты Василия Легейдо:

«Они сделали худшее, что я видел в спорте». В 2004-м «Арсенал» и «МЮ» устроили великую бойню

Отсидеть в СССР и возродить карьеру в США. Советский боксер проиграл Олимпиаду, но остался легендой

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме