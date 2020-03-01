Весна стартует с главного матча испанского сезона. Мадридский «Реал» принимает на стадионе «Сантьяго Бернабеу» каталонскую «Барселону».

Когда начнется матч?

Стартовый свисток в Класико прозвучит 1 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть?

Прямая трансляция матча «Реал» – «Барселона» пройдет на Первом канале и начнется в 22:50 по московскому времени.

Ее можно будет посмотреть также в других версиях Первого. Например, в Калининграде с часовым поясом -1, Класико стартует в 21:50, в Самаре (Первый канал +1) – в 23:50, в Екатеринбурге (Первый +2) – в 0:50, в Омске (Первый +3) – в 1:50, в Красноярске (Первый +4) – в 2:50, в Иркутске (Первый +5) – в 3:50.

В телепрограмме на сайте канала отсутствует информация о показе футбольной игры в Якутске и восточнее – то есть в версиях +6, +7, +8 и +9.

Вещатель также традиционно не объявляет, кто будет комментировать матч.

Ориентировочные составы

Статистика

Игра 1 марта станет 276-й в истории личных встреч «Барселоны» и «Реала». Пока впереди каталонцы – 115 против 99 при 62 ничьих.

В чемпионате Испании соперники встречались 179 раз, и здесь равенство – у обоих клубов по 72 победы, еще 35 матчей не выявили лучшего. «Барса» в Примере забила «Реалу» 288 мячей, у «Мадрида» – лишь 286 голов.

Последнее Класико закончилось тухлой нулевой ничьей. Это были первые 0:0 в матчах «Барселоны» и «бланкос» в Примере за 17 лет.

«Барселона» в чемпионате Испании опережает «Реал» на два очка после 25 туров. При этом в Примере «Мадрид» не побеждал каталонцев с апреля 2016 года, когда решающий мяч на 85-й минуте закатил Криштиану Роналду. Таким образом, беспроигрышная серия «сине-гранатовых» составляет шесть матчей.

У Лионеля Месси 26 голов в 42 проведенных Класико. При этом у Серхио Рамоса – 43 встречи с «Барсой».

Прогноз

«Реал» сгорел среди недели в принципиальном противостоянии с «Манчестер Сити» Гвардиолы и продлил серию без побед до трех матчей. Очевидно, что мадридцы попали в зону турбулентности – каталонцам следует этим воспользоваться. К тому же раззабивался Месси, оформивший покер в прошлом туре.

Ставки и коэффициенты

Букмекеры видят «Реал» фаворитом сегодняшнего матча. На победу «бланкос» дают кэф 2,30, на успехе «Барселоны» можно поднять деньжат с увеличением в 3,16 раза. Ничья – самый невероятный сценарий, за него предлагают коэффициент аж 3,66. Вариант с еще одним безголевым матчем получил кэф 12.

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