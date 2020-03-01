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Месси и Гризманн – в старте, Модрич и Бэйл – на банке. Составы на Класико
Сетьен выпустил привычное сочетание в атаке и не решился бросить Брэйтуэйта в основу.
Уже в 23:00 по Москве начнется главный матч сезона в чемпионате Испании – «Реал Мадрид» примет «Барселону» на своем поле.
Команды выйдут на поле в следующих составах:
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде, Каземиро, Кроос, Иско, Бензема, Жуниор.
«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Семеду, Бускетс, Де Йонг, Видаль, Артур, Гризманн, Месси.
- За текстовой трансляцией можно следить здесь.
- «Барселона» лидирует в Ла Лиге и опережает «Мадрид» на два балла.
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