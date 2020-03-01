Роналду приехал на Класико и смотрит матч из вип-ложи «Бернабеу»
Легенда «Реала» не мог пропустить такое событие – тем более, что игру «Ювентуса» перенесли из-за коронавируса.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приехал на «Сантьяго Бернабеу» перед матчем «Реал Мадрид» – «Барселона».
Матч «Ювентуса» против «Интера» перенесли из-за эпидемии коронавируса, так что португальцу ничто не мешало поддержать бывших партнеров.
- Криш провел в «Мадриде» 9 лет карьеры и выиграл с командой все возможные титулы: Ла Лигу (2), Лигу чемпионов (4), клубный ЧМ (3), Кубок Испании (2), по паре Суперкубков Испании и УЕФА, несколько «Золотых мячей».
- «Барселона» лидирует в Ла Лиге и опережает «Мадрид» на два балла.
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