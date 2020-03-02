«Реал» расправился с «Барселоной» в Класико и впервые за четыре года обыграл каталонцев в рамках Ла Лиги – 2:0.

Счет был открыт лишь на 71-й минуте, но этому есть логичное объяснение – гениальная игра вратарей.

В первом тайме Тибо Куртуа вышел победителем из двух очных дуэлей. Сначала с Лео Месси.

А чуть позже – с Артуром.

Во второй половине матча «Реал» активизировался – геройствовал уже Тер Штеген. Это спасение после удара Иско в девятку хочется наложить на что-нибудь из Моцарта и пересматривать вечно.

С таким уровнем вратарского скилла гол мог случиться только после помощи защитников – так и вышло. Хозяева вскрыли левый фланг каталонцев, Винисиус бил с острого угла, и после срезки от Пике мяч юркнул в ворота.

В конце гости организовали что-то вроде навала, но вышедший на замену Мариано уничтожил Умтити и закрыл матч – Марк Андре снова запустил в ближний.

«Реал» обогнал «Барселону» на один балл и возглавил таблицу.

На трибунах присутствовал Криштиану Роналду.

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