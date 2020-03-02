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Голы и сочные моменты Класико: от гениальных сэйвов Куртуа и Тер Штегена до победных плюшек «Реала»
Кипер каталонцев запорол идеальный перфоманс
«Реал» расправился с «Барселоной» в Класико и впервые за четыре года обыграл каталонцев в рамках Ла Лиги – 2:0.
Счет был открыт лишь на 71-й минуте, но этому есть логичное объяснение – гениальная игра вратарей.
В первом тайме Тибо Куртуа вышел победителем из двух очных дуэлей. Сначала с Лео Месси.
А чуть позже – с Артуром.
Во второй половине матча «Реал» активизировался – геройствовал уже Тер Штеген. Это спасение после удара Иско в девятку хочется наложить на что-нибудь из Моцарта и пересматривать вечно.
С таким уровнем вратарского скилла гол мог случиться только после помощи защитников – так и вышло. Хозяева вскрыли левый фланг каталонцев, Винисиус бил с острого угла, и после срезки от Пике мяч юркнул в ворота.
В конце гости организовали что-то вроде навала, но вышедший на замену Мариано уничтожил Умтити и закрыл матч – Марк Андре снова запустил в ближний.
- «Реал» обогнал «Барселону» на один балл и возглавил таблицу.
- На трибунах присутствовал Криштиану Роналду.
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