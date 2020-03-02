Капитан «Барселоны» Лионель Месси не забил в матче чемпионата Испании против мадридского «Реала». Каталонцы пропустили два мяча во втором тайме и уступили на стадионе «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:2.

Месси не отличается в Класико с 6 мая 2018 года. Тогда в Примере встреча завершилась со счетом 2:2, авторами остальных голов стали Луис Суарес, Криштиану Роналду и Гарет Бэйл. С тех пор Лионель участвовал в пяти матчах против «бланкос» и ни разу не клал мячи в чужие ворота.

Это был последний матч «Реала» и «Барселоны», в котором выходил на поле Криштиану Роналду. Через несколько месяцев он покинул «Бернабеу» и перешел за 112 миллионов евро в туринский «Ювентус».

Сухая серия Лионеля Месси в Класико составила 1 год и 299 дней.

Лео в Мадриде провел на поле 90 минут, ударил в створ ворот два раза и трижды потерял мяч.

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