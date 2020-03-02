«Барселона» ни разу не забила в обоих матчах против мадридского «Реала» в Примере.

В одном сезоне это произошло впервые с чемпионата Испании-1974/75. В январе и мае 1975-го «бланкос» победили со счетом 1:0 (забил Хуан Роберто Мартинес) и свели встречу к нулевой ничьей.

Это четвертый случай, когда «Барселона» за сезон не поразила ворота «Реала» в Ла Лиге. Еще дважды подобное случалось в чемпионатах-1935/36 (два раза по 0:3) и 1957/58 (0:3 и 0:2).

В первом круге-2019/20 команды в Класико разошлись с нулями на табло, а во втором круге на «Бернабеу» «Мадрид» оказался сильнее – 2:0.

Ворота «Реала» в обеих играх защищал голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа.

После победы в Класико столичный клуб опередил «Барсу» и возглавил таблицу чемпионата Испании с отрывом от каталонцев в одно очко.

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