«Реал» – сильнейший клуб Испании. Теперь Зидана не уволят даже без трофеев

«В первом тайме была худшая версия «Реала», которую я видел на «Бернабеу», – ворчал Жерар Пике после поражения в Класико. Каталонский защитник так ничего и не понял – «Барселону» умышленно разморили и усыпили, чтобы затем эффектно прикончить. Всего за три дня Зидан полностью переосмыслил поражение от «Сити» и безальтернативно выиграл один из главных матчей сезона.

Во-первых, по сравнению с игрой против Пепа, «Реал» тотально прибавил в стратегии. Если в ЛЧ стояла задача отбиться любой ценой и поцепляться в атаке, то в Класико Зинедин сначала сознательно отдал территорию, а после перерыва врубил сумасшедший прессинг. «Барса» была к нему не готова и дрожала каждый раз, как только мяч оказывался у Винисиуса. Гостей элементарно задавили: пока они вертели головами и парились из-за упущенных в первом тайме моментов, «Реал» закатывал голы и выходил на чистое первое место в Ла Лиге.

ВинисиусGetty Images

Во-вторых, Зидан полностью избежал кадровых факапов: Кроос заслуженно вышел в старте и разжился ассистом, унылый Бэйл так и не приподнялся со скамейки, а гол Диаса – результативный бонус для Зинедина за грамотные замены. Они были уместными и по тактике, и по таймингу: француз долго никого не снимал, терпеливо дожидаясь, пока «Барса» окончательно выдохнется – браво.

В-третьих, Зидан снова показал себя магистром психологии. Француз роскошно абстрагировал парней и от упущенной победы с «Ман Сити», и от чудовищной недели в Ла Лиге (минус пять очков), и от ощущения, что поражение в Класико перечеркнет весь сезон. В самый тяжелый и ответственный момент «Мадрид» вышел с четким планом и ледяной головой. Результат – лучший матч против «Барсы» в Ла Лиге в эпоху Зинедина.

Теперь оценить работу Зидана гораздо проще. Ровно год назад он вернулся в «Реал» как раз после двух унижений «бланкос» в Класико. Сначала мадридцев жестко выбили из Кубка, а затем прибили на родном стадионе – это был мастер-класс от сильнейшей команды страны. Сейчас «Барса» мощнейшая разве что в Каталонии, потому что в Испании снова правит «Реал».

За четыре матча против главных конкурентов «Мадрид» не пропустил ни одного мяча. «Атлетико» и «Барселона» страдали 360 минут, но выцарапали два очка на двоих – так себе компенсация, учитывая, что «Реал» забрал восемь. Поэтому даже если сейчас Зидан обделается с аутсайдерами и упустит титул, француза точно нельзя увольнять.

Зинедин ЗиданGetty Images

Зизу доказал, что круто ставит оборону и не дает команде свалиться в кризис. Осталось прокачать атаку: Криштиану в ложе «Бернабеу» – это солидно, но нужен кто-то вроде него и на поле, чтобы генерировать плюс 40-50 мячей за сезон. Только тогда «Реал» снова поборется за главный трофей Европы, а пока можно наслаждаться доминированием в Испании.

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