«Барса» простила «Реал» в первом тайме. Затем Зидан перевернул игру и уже не позволил Месси блистать

Самая яркая реплика после Класико – замечание Жерара Пике об игре «Реала». По мнению защитника «Барсы», в первом тайме была худшая версия «Мадрида», которую он когда-либо видел на «Бернабеу». После проигрыша наблюдение Пике звучит слегка нелепо, но он недалеко ушел от правды – до перерыва «Реал» действительно был ужасен. «Барселона» вполне могла уходить в отрыв.

В первую очередь контроль стал возможен благодаря отличной игре под прессингом. Гости ставили перед «Мадридом» тактические ловушки, из-за которых фирменное давление «Реала» в этом сезоне было невозможным. Главное лицо «Барсы» в этом – Артуро Видаль. Чилиец стартовал на правом фланге, но его смещения в середину постоянно запутывали хозяев.

Видаль опустился в центр, Марсело разрывается между Артуро и СемедуEurosport

Марсело пошел за Видалем в центр, но оголил фланг – туда врывается СемедуEurosport

Иногда Марк-Андре Тер Штеген вообще напрямую забрасывал передачи Артуро. Чилиец за них здорово цеплялся. Это тренд последних матчей, в которых Видаль был важен и для выхода из-под прессинга, и для прессинга соперников. Благодаря первому аспекту «Барса» легко доходила до трети «Мадрида» и контролировала территорию.

Вторая стадия проблем «Реала» – игра у своих ворот. «Барселона» создавала крайне неудобный сценарий, при котором все четыре полузащитника перегружали центр поля. Их характеристики лишь помогали в этом – ни одного из четверки (Видаль, Артур, Бускетс, Де Йонг) нельзя назвать вингером. Все они именно центральные полузащитники. Справиться с этим только благодаря надежности Каземиро нереально даже в его лучший день.

Совсем усугубляли ситуацию характеристики Тони Крооса и Иско. Именно они помогали Каземиро в центре поля. Оба могут быть очень полезны в матче, в котором «Мадрид» много владеет мячом. «Барса» не только отобрала мяч, но и заставила «Реал» постоянно гоняться за ним. В таком режиме Иско и Кроос только вредят. Чуть более приспособленные к такой игре Вальверде и Модрич были на других местах: Феде – на правом фланге, Лука – в запасе.

«Барса» использовала это через умное движение Гризманна и Месси. Когда каталонцы стягивали «Мадрид» к центру поля (причина – преимущество в полузащите), Антуан здорово перегружал крайних защитников – либо Марсело, либо Карвахаля. В таком случае партнер оставался свободным.

Гризманн перегружает Карвахаля вместе с Альбой. Ситуация 2-в-1Eurosport

Прием Месси тоже бил по слабому месту «Мадрида». Лео постоянно заходил в центр поля, опускаясь с позиции нападающего. Варану и Рамосу (чаще всего Рамосу) приходилось решать дилемму – выдвигаться на Месси, но создавать разрыв в защите, либо оставлять Месси, но позволить ему распоряжаться мячом. Первый вариант приводил к остроте, второй – к тому, что «Барса» еще больше контролировала игру.

Как правило, Рамос выбирал первую опцию – отчасти, из-за агрессивного стиля игры. Иногда Серхио здорово читал эпизод и перехватывал мяч, но в большинстве случаев оставлял огромную зону за спиной. «Барса» здорово это оголяла. Важно подчеркнуть, что это не индивидуальный фейл Рамоса, а системная ошибка «Мадрида», главной жертвой которой оказался Серхио.

Рамос выдвинулся на Месси, в его зону вбегает Видаль. Артур ему пасуетEurosport

Единственный позитивный момент для «Реала» в первом тайме – редкие, но удачные выходы из-под прессинга «Барсы». «Мадрид» выводил на свободное пространство Винисиуса, но перевести это в остроту не получалось по двум причинам – сам бразилец принимал неудачные решения, плюс шикарно страховал партнеров Пике.

В результате «Реалу» действительно повезло закончить тайм с 0:0. «Барса» была значительно сильнее и как минимум наработала на один мяч. Соотношение xG к перерыву было 0,27 на 0,86. То есть, гости создали и достаточно остроты в атаке, и сдержали «Мадрид» в защите.

Во втором тайме у «Барсы» тоже были моменты, но их стало значительно меньше. Ключевая причина – изменения от Зидана в перерыве. Кике Сетьен оказался к ним не готов, игроки «Барсы» – тоже. Судя по словам Серхио Бускетса, гостей смутил прогресс «Мадрида» в прессинге.

«Мы потеряли контроль над игрой, проиграли борьбу за мяч. Мы плохо пасовали и плохо выходили из обороны в атаку, когда они прессинговали нас персонально. У нас есть игроки, способные выходить из таких ситуаций, но после перерыва мы потеряли уверенность в передачах. А после потерь у каждой команды будут проблемы», – подчеркнул Серхио.

Разница по сравнению с первым таймом – более рискованная система прессинга. Ее олицетворение – очень высокие позиции Карвахаля и Марсело. Иногда они оба поднимались в прессинг, иногда – кто-то из них оставался, потому один атакующий партнер перекрыл сразу двух соперников.

Персональный прессинг «Реала» 1-в-1. Карвахаль и Марсело его поддерживаютEurosport

Еще один эпизод с прессингом «Реала». Карвахаль и Марсело в очень высоких позициях. Дани отнимет мячEurosport

Такая схема прессинга – очень смелое решение Зидана. В случае провала Рамос, Варан и Каземиро оставались бы против тройки игроков «Барсы». Это не страшно, как против троицы из Неймара, Суареса и Месси, но хозяев все равно могли наказать. Слаженность «Мадрида» в прессинге не позволила гостям сделать это. Единственный шанс «Барсы» – выход один на один Мартина Брэйтуэйта. Показательно, что перед ним Марсело впервые за тайм остался на половине и не пошел в прессинг.

Благодаря перестановкам Зидана «Мадрид» создавал моменты напрямую после давления. Но важнее всего, что «Реал» зажал «Барсу» и заставил их либо защищаться, либо контролировать мяч, но только на своей трети поля. Изменения в рисунке игры радикально отразились в статистике. До перерыва только 24% действий прошло на трети «Барсы», после – 34%.

«Нам было непросто в первом тайме, но потом мы были хороши – прекрасно прессинговали и здорово атаковали. Против таких команд, как «Барселона», нужно играть именно так. Если ты позволяешь им доходить до своих ворот, то будешь лишь бегать за мячом. «Барсу» очень важно прессинговать», – объяснил Зидан.

Пометка про хорошую игру в атаке – не случайность. Против «Ман Сити» в середине недели «Мадрид» тоже здорово прессинговал – с той лишь разницей, что тогда в первом тайме, а не во втором. Но в матче ЛЧ «Реал» не добавил к этому идей в атаке. Отчасти из-за этого «Мадрида» не перевел доминирование в моменты.

В Класико у Зидана была идея – команда специально нагружала левый фланг и стягивала полузащитников «Барселоны» туда. Из-за этого у гостей образовывались дыры в опорной зоне. «Мадрид» шикарно воспользовался этим в эпизоде с первым голом – Пике уже не мог подстраховать партнеров в противостоянии с Винисиусом.

«Реал» стянул полузащитников «Барселоны» на фланг. Марсело оголил опорную зону пасом на КаземироEurosport

Снова перегруз «Реала» на фланге, в опорную сместился уже Карвахаль. На него выдвинулся Пике, из-за этого Жерар слишком далеко от Винисиуса.Eurosport

После матча Рамос отметил, что «Мадрид» усвоил урок и поработал над ошибками из матча с «Ман Сити». Моменты за счет продуманных идей в атаке – точно один из уроков. «Реал» вчистую переиграл «Барсу» во втором тайме – соотношение ударов 8:3 в пользу хозяев подсвечивает это лучше всего.

Важно не забывать и продолжать это проговаривать – до перерыва «Барса» была значительно лучше, «Реалу» повезло. Стадию везения можно выбирать в зависимости от симпатий – «Мадрид» мог и просто уступать в счете, и лишиться всех шансов. Но суперважно, что Зидан не расценил нули как подтверждение того, что все в порядке. Благодаря его решениям «Реал» исправил проблемы и перевернул игру.

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