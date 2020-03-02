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Рамос рассказал, как игроки «Реала» закрыли Месси и перевернули Класико
В Мадриде праздник.
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал игру партнеров в матче чемпионата Испании против «Барселоны».
«В конце первого тайм мы слишком часто отдавали мяч сопернику. Решили больше закрываться, было это к лучшему или худшему, но решение уже принято.
«Барселона» владела мячом и не создавала опасность. Затем мы перешли на высокий прессинг и отобрали инициативу. Начали создавать моменты и больше давили. Когда забили, то продолжили убивать игру. Вот что мы сделали в этом матче.
Из тех ошибок [в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»] мы извлекли уроки. Их нужно использовать для улучшения и самокритики, что мы и показали.
Месси постоянно создает неопределенность, всегда нужно о нем помнить. Мы уделили ему достаточно внимания, переключались только на него и закрыли пространство», – цитирует Рамоса в интервью Marca.
- «Реал» победил «Барселону» со счетом 2:0 и опередил каталонцев на первой строчке чемпионата Испании.
- Лионель Месси провел на поле 90 минут, трижды пробил по воротам и два раза попал в створ.
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