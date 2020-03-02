Директор по институциональным и спортивным связям «Барселоны» Гильермо Амор высказал мнение о результате матча чемпионата Испании против мадридского «Реала».

«Они прессинговали и хотели замедлить игру, давили и создавали шансы. Такая тактика дорого нам обошлась, и мне не кажется, что «Реал» заслуживал победу. Мы плотно доминировали, они быстро забили.

Если брать первый тайм, то «Барселона» очень хорошо играла, очень хорошо. Мы держали матч под контролем и создали моменты, но не реализовали их. Если прощать такую команду, как «Реал», то у них появятся шансы. Как только Винисиус забил, они увидели, что способны победить.

Нет, Лионель Месси был хорош, он отлично действовал в первой половине – создавал и двигался. Но при поражениях все кажется плохим, хотя мы не ужасно играли.

«Барса» великолепно выглядела до перерыва, мы были лучше. Но иногда все идет не по сценарию, и ты теряешь контроль», – сказал Амор в интервью испанскому телеканалу Movistar. Его цитирует газета Marca.

«Реал» забил два мяча во втором тайме и переиграл «Барселону» – 2:0.

После победы в Класико «Мадрид» опередил каталонский клуб в таблице и вышел на первое место в Примере.

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