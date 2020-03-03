Бывший защитник «Барселоны» Дмитрий Чигринский рассказал о дружбе со Златаном Ибрагимовичем и конфликте шведа с Пепом Гвардиолой.

– С кем больше всего дружил в «Барселоне»?

– С Иброй и Максвеллом. Златан очень своеобразный.

– Ибра такой и есть в жизни, как на публике?

– Он такой и есть. Единственное, думаю, не все правильно его понимают, интерпретируют, кто он таков с его характером. Люди думают, что он любит показуху, а на самом деле он такой и есть. Он не любит, когда ему подыгрывают с этим, он не любит все эти заискивания. Если ты с чем-то не согласен, говори ему в лицо, он тебя будет больше уважать за это, чем когда ты только смеешься, что он такую шутку пустил. Я тогда пришел из «Шахтера», искры летели, с первых тренировок взял правило «Либо ты, либо тебя».

Так вышло, что попал Ибре жестко, он сразу после тренировки подошел, сказал: «Браво, Иисус, браво». И у нас нормально с ним сразу пошло. Плюс мы жили с ним в одном отеле где-то месяц-полтора. Иногда на тренировки вместе ездили, иногда он меня забирал, я тогда не водил машину. А Максвелл был постоянно с Иброй. Наверное, только Максвелл и может сказать, что он друг Ибры. А с самим Максвеллом у меня были отношения супер. Он просто невероятен, большое сердце, классный футболист.

Помню, играли товарищеский матч со Швецией на Кипре. Ко мне подошел Ибрагимович и сказал: «Иисус, я должен уйти от этого гея», имея в виду Гвардиолу. Сказал, что больше не мог терпеть такое отношение, – сказал 33-летний Чигринский в интервью ютьюб-каналу «Вацко Live».

Чигринский выступал за «Барселону» в сезоне-2009/10.

Сейча он представляет АЕК.

В этом видео есть еще немного о Чигринском в «Барсе»:

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