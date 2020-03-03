Один из лидеров «Локомотива» Алексей Миранчук высказался о переходе партнера по сборной России Федора Смолова в «Сельту».

«За Федей следим, списываемся. Говорит, приняли хорошо, можно сказать, зазывает в гости, считает чемпионат космическим. Мы за него только радуемся, что он выделился в матче с «Реалом» – это даст ему больший стимул прибавлять и поднимать команду выше.

Федя решил что-то поменять к 30 годам – я его поддерживаю. Если бы он этого не сделал, у него могли закрадываться мысли, почему не поехал. Новый этап, новый вызов – это всегда хорошо. Желаем ему только удачи», – приводит слова Миранчука Sport24.

Смолов перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды до конца сезона-2019/20.

Федя уже провел пять матчей в чемпионате Испании и забил один мяч – в ворота «Реала».

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