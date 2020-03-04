После завершения сезона-2019/20 в «Реале» может смениться тренер – руководство рассматривает кандидатуру Маурисио Почеттино на позицию Зинедина Зидана.

По информации The Independent, боссы «Мадрида» вошли в контакт с представителями 48-летнего Почеттино и попросили держать их в курсе о трудоустройстве коуча. Также источник сообщает о напряженных отношениях Зидана с футболистами – в особенности, со старожилами. Кроме того, француз конфликтует с президентом Флорентино Пересом.

Зидан вернулся в «Реал» в марте 2019 года.

Почеттино был уволен из «Тоттенхэма» в ноябре 2019-го и с тех пор остается без работы.

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