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Агент Смолова: «Сельта» обратилась к нам по Шомуродову, и мы предложили Федора»

Агент Смолова: «Сельта» обратилась к нам по Шомуродову, и мы предложили Федора»
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45 мин. назад

«Ростов» не отпустил форварда сборной Узбекистана.

Агент Федора Смолова Герман Ткаченко рассказал о желании форварда «Сельты» остаться в испанском клубе.

«Мы хотим, чтобы Федор остался в Европе, он хочет. Решает он – взрослый парень. «Сельта» к нам обращалась по Шомуродову, но мы говорим: «Это невозможно». И через полчаса говорим: «Давайте посмотрим Смолова». И получилось.

Мы счастливы и благодарны тому, что «Локомотив» пошел нам навстречу», – сказал Ткаченко на конференции «Профессия – футбол» в Высшей школе экономики.

  • «Сельта» арендовала Смолова с правом выкупа по окончании сезона.
  • Федор забил один мяч в чемпионате Испании – мадридскому «Реалу».

Смолов забил «Реалу». Ну, и?

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