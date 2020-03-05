Агент Федора Смолова Герман Ткаченко рассказал о желании форварда «Сельты» остаться в испанском клубе.

«Мы хотим, чтобы Федор остался в Европе, он хочет. Решает он – взрослый парень. «Сельта» к нам обращалась по Шомуродову, но мы говорим: «Это невозможно». И через полчаса говорим: «Давайте посмотрим Смолова». И получилось.

Мы счастливы и благодарны тому, что «Локомотив» пошел нам навстречу», – сказал Ткаченко на конференции «Профессия – футбол» в Высшей школе экономики.

«Сельта» арендовала Смолова с правом выкупа по окончании сезона.

Федор забил один мяч в чемпионате Испании – мадридскому «Реалу».

Смолов забил «Реалу». Ну, и?

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