«Барселона» определилась с планами на будущее полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.

Мюнхенская «Бавария», за которую выступает 27-летний плеймейкер, пока не решила, будет ли выкупать его у каталонцев по окончании сезона. Сумма полноценного трансфера в соглашении между клубами составляет 120 миллионов евро. В раздевалке немецкой команды многие футболисты поддерживают продолжение карьеры Коутиньо на «Альянц-Арене».

В офисе «Барселоны», вместе с тем, четко уверены в том, что Филиппе не будет играть за «сине-гранатовых». Менеджеры «блауграны» намерены использовать бразильца как опцию обмена в следующих громких трансферах. В частности, Коутиньо может отправиться в «Пари Сен-Жермен» с доплатой, чтобы вернуть на «Камп Ноу» Неймара. Об этом пишет каталонская газета Sport.

Коутиньо провел за «Баварию» в чемпионате Германии-2019/20 21 матч, в которых забил 8 мячей и отдал 6 результативных передач.

В январе 2018 года «Барселона» купила Филиппе у «Ливерпуля» за 120 миллионов евро.

Коутиньо сообщил «Барселоне» о желании остаться в «Баварии». В Мюнхене пока не уверены

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