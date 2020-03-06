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Сетьен: «Некоторые игроки слишком много думают о передачах на Месси»
При этом главный тренер «Барсы» считает зависимость от Лео нормальной.
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен признал, что игроки клуба слишком сильно полагаются на капитана Лионеля Месси.
«Это правда – есть игроки, которые слишком много думают о передачах на Месси. Я бы тоже так делал. Месси решает 90% игр этой команды. Я всегда говорю своим футболистам, что, если мяч окажется в ногах у лучших игроков, есть шанс, что все будет хорошо. Вот почему они ищут его – они знают, что он что-нибудь придумает. Эта зависимость нормальна. Я предпочитаю, чтобы они пасовали на него. Я расслаблен», – приводит слова тренера AS.
- Сетьен возглавил каталонский клуб посреди сезона после увольнения Эрнесто Вальверде.
- В 30 матчах сезона Месси забил 23 гола и отдал 16 результативных передач.
- «Барса» проиграла «Реалу» в недавнем Класико и на два очка отстает от «Мадрида», лидирующего в таблице.
«Барса» простила «Реал» в первом тайме. Затем Зидан перевернул игру и уже не позволил Месси блистать