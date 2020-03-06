Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен признал, что игроки клуба слишком сильно полагаются на капитана Лионеля Месси.

«Это правда – есть игроки, которые слишком много думают о передачах на Месси. Я бы тоже так делал. Месси решает 90% игр этой команды. Я всегда говорю своим футболистам, что, если мяч окажется в ногах у лучших игроков, есть шанс, что все будет хорошо. Вот почему они ищут его – они знают, что он что-нибудь придумает. Эта зависимость нормальна. Я предпочитаю, чтобы они пасовали на него. Я расслаблен», – приводит слова тренера AS.

Сетьен возглавил каталонский клуб посреди сезона после увольнения Эрнесто Вальверде.

В 30 матчах сезона Месси забил 23 гола и отдал 16 результативных передач.

«Барса» проиграла «Реалу» в недавнем Класико и на два очка отстает от «Мадрида», лидирующего в таблице.

«Барса» простила «Реал» в первом тайме. Затем Зидан перевернул игру и уже не позволил Месси блистать

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