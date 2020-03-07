Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти снова раскритиковал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и заявил, что не переживает из-за недовольства болельщиков его высказываниями.

«Меня не волнует, что про меня говорят в Аргентине. Я абсолютный аргентинец, а Месси – феномен, но не сейчас. К нему неправильно относятся, он к этому привыкает и все чаще ходит по полю пешком. Ему нужно прибавлять. И все разбирающиеся в футболе думают так же. Команду просто портят, а игроки привыкают отдавать мяч только Месси и никому больше», – цитирует 75-летнего Гатти Goal со ссылкой на El Chiringuito.

Гатти провел 18 матчей за сборную. Он играл в футбол с 1962 по 1988 годы.

Недавно о передачах на Месси схожим образом высказался тренер «Барсы» Кике Сетьен.

Экс-вратарь сборной Аргентины: «Месси даже не близок к лучшим игрокам в истории»

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме