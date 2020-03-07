Экс-игрок «Реала» Виктор Санчес дель Амо сравнил игрока «Мадрида» Винисиуса Жуниора с легендой клуба Криштиану Роналду.

«Винисиус в первых двух сезонах забил восемь голов – Криштиану Роналду забил 11 в первых двух сезонах. Это дает нам представление о пути, который ему предстоит, потому что Винисиус на том же уровне, что и Криштиану в его возрасте. У них даже схожая манера игры: оба – вингеры с великолепным дриблингом, который выделяется гораздо более явно, чем бомбардирский талант.

Все дело в менталитете и амбициях, он должен преодолеть препятствия, которые будут встречаться на пути. Роналду уже показал это – он прошел через многое, прежде чем стать одним из лучших в истории», – цитирует Виктора Санчеса Marca.

В текущем сезоне Серии А у Криша 21 гол в 21 матче.

У Винисиуса два гола в 18 матчах Ла Лиги – в том числе в недавнем Класико.

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