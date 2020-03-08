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Месси впервые в «Барселоне» получил 3 желтые карточки в трех матчах подряд
Лео превращается в плохого парня.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси установил персональный антирекорд в играх за каталонский клуб.
32-летний аргентинец впервые получил желтые карточки в трех матчах подряд: с «Наполи» в Лиге чемпионов, «Реалом» и «Реал Сосьедадом» в Ла Лиге.
- С «Наполи» «Барса» сыграла вничью 1:1, «Мадриду» проиграла 0:2 и победила «Сосьедад» 1:0.
- Каталонцы выиграли у «Сосьедада» благодаря пенальти, который реализовал Месси.
Экс-вратарь Аргентины: «К Месси неправильно относятся. Он к этому привыкает и ходит по полю пешком»