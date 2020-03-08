Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия рассказал об адаптации российского нападающего Федора Смолова в новом клубе.

«Мы ожидали от него большего, чем то, что он показывает сейчас. Также мы обсуждали тему адаптации русских футболистов, но знали, что у Смолова характер не такой, как у типичного русского. Он экстраверт и отлично разговаривает по-английски. Запомнил его, когда «Зальцбург» играл с «Краснодаром» – понял, что это игрок другого уровня.

Если он будет сфокусирован, ему не потребуется много времени на адаптацию. У него превосходные навыки, он окружен хорошими игроками. Надеемся, его уровень будет расти, и скоро мы увидим Смолова в лучшей форме», – цитирует 46-летнего Гарсию El Desmarque.

За шесть матчей в составе «Сельты» 30-летний Смолов забил один мяч – «Реалу».

Федор перешел в испанский клуб из «Локомотива» на правах аренды с возможностью выкупа.

Агент Смолова: «Сельта» обратилась к нам по Шомуродову, и мы предложили Федора»

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме