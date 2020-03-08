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Тренер «Сельты» – о Смолове: «Мы ожидали от него большего»
В Федора пока верят и надеются на скорую адаптацию.
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия рассказал об адаптации российского нападающего Федора Смолова в новом клубе.
«Мы ожидали от него большего, чем то, что он показывает сейчас. Также мы обсуждали тему адаптации русских футболистов, но знали, что у Смолова характер не такой, как у типичного русского. Он экстраверт и отлично разговаривает по-английски. Запомнил его, когда «Зальцбург» играл с «Краснодаром» – понял, что это игрок другого уровня.
Если он будет сфокусирован, ему не потребуется много времени на адаптацию. У него превосходные навыки, он окружен хорошими игроками. Надеемся, его уровень будет расти, и скоро мы увидим Смолова в лучшей форме», – цитирует 46-летнего Гарсию El Desmarque.
- За шесть матчей в составе «Сельты» 30-летний Смолов забил один мяч – «Реалу».
- Федор перешел в испанский клуб из «Локомотива» на правах аренды с возможностью выкупа.
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