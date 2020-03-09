«Реал» внезапно оступился на выезде в Севилье. И это на следующий матч после мощного Класико, где без вариантов была обыграна команда Сетьена. Скупой и невыразительный футбол «Реала» конкретно в этом матче может решить исход борьбы за чемпионство.

«Бетис» нынче если не обитатель дна морского, то по очкам очень близок к падению в эту бездну. Вылетит? Вряд ли. Но 5 очков до красной зоны – это очень немного. А еще там в составе Фекир (едва не перешел в «Ливерпуль» совсем недавно), Серхио Каналес (9 матчей за «Мадрид», потом – «Валенсия» и долго «Сосьедад»), Марк Бартра («Барселона» и «Дортмунд»). Наконец, ветеран Хоакин. Ну, не безнадежные ребята – как минимум половина состава. А вот плетутся где-то там, внизу.

А сегодняшний «Реал» не является той командой, что способна ровно пройти сезон. Посудите сами: 2 поражения в 32 играх, а затем 4 проигрыша всего в 7 матчах. Главный соперник, «Барселона», генерирует с незавидной регулярностью новости про внутренние раздоры, второпях заткнула позицию форварда, кем получилось, поменяла тренера по ходу сезона – это раз. Однако каталонцы на первом месте и у них есть шансы пройти в следующий этап ЛЧ – это два.

Так у кого действительно проблемы?

Бывает, что сильная команда приезжает на выезд к более слабой, и ей приходится непросто. А бывает, когда без подсказки не разберешь, в каких цветах играет фаворит. «Бетис» хорошо знал, что делать в первые минуты: почему-то «Реал» не взорвался, будучи выдавленным на свою половину поля. Где гордость королевского клуба, когда тебя возит аутсайдер?

Марсело, защитник «Реала»Getty Images

Слабая организация не позволяла мадридцам дирижировать игрой на правах сильнейшего. Что-то получалось время от времени, но хозяева подозрительно часто для простой случайности убегали попытать удачи у ворот Куртуа. Так бывает в этом сезоне, когда «Реал» выходит против команды, что готова спокойно придержать мяч против топа, отходить назад, если потребуется, всегда доигрывать до конца и ждать своего момента. Но самое главное – не бояться играть. Внести этот сценарий в голову футболистам – тренерская работа. Итогом будет не просто победа, но и практически равное процентное соотношение владения мячом во второй половине да и статистика в большинстве своем.

За 30 минут «Реал» ни разу попал в ворота, но бил по ним целых 2 раза. Мало! А для претензий на чемпионство – преступно мало. Более того, первый удар мадридцев в створ случился в дополнительное время первого тайма: Бензема оказался точен с пенальти. Рефери и защитник «Бетиса» Сидней спасли атаку мадридцев от статистического позора.

Но открыли счет хозяева. Тот же Сидней, что срубит в своей штрафной чуть погодя Марсело, нагло забрал подбор после неуверенного выхода Рамоса из обороны и точно выстрелил. Капитан «Реала» мог сколько угодно сигнализировать арбитру, сидя на пятой точке, что его якобы сбили. Такой грубой ошибки от центрбека не ожидали даже одноклубники. Покажите момент Мостовому, даже он согласится: защитник – выбивай!

После перерыва снова инертная атака «Реала» наводила на зрителей тоску, на футбольных агентов – задумчивость, а на своих болельщиков – ужас. «Реал» немного поправил стату, но в сравнении с одним только супермоментом у Хоакина, который тот не реализовал, это просто пустяки. Травоядные выпады Винисиуса, что оказывался без поддержки раз за разом, когда поднимал голову на фланге, никого не напугали. Модрич оказался способен только на внезапный удар из-за штрафной, а одного Крооса на поле, видимо, мало, чтобы играть в осознанный пас.

У «Бетиса» вышел еще один не пригодившийся «Барселоне» парниша, Кристиан Тельо, и его появление ощущалось по игре и до забитого мяча. Как он включился в игру, продвигал атаки. Без шпаргалки сложно вспомнить, кто вышел у Зидана (да, гипербола – там не такое уж и пространство вариантов у Зизу). Ушли Марсело, Кроос и Модрич, а заменившая их молодежь оказалась способна лишь на финальный штурм, который очень хочется обозвать панической атакой. Второй гол «Бетиса» – апофеоз. Команда смело запрессинговала «Реал» и это просто респект: один из нападающих перекрывал пас на вратаря и последнего защитника, и сразу 6 игроков хозяев были на чужой половине поля. Да, они были уверены, что сейчас все получится, не испугались. И сработало!

В социальных сетях болельщики снова готовы выгонять из команды Бензема (14 голов в Ла Лиге), взвалить на него всю ответственность за сухой матч, 0 ударов, привоз второго гола. Но по факту: если бы Кариму что-то создали, а он бы промахивался с линии вратарской, то претензии были бы обоснованны. Так не было такого. Казнить его оставим любителям простых выводов. Но, скорее всего, мы следим за противостоянием слабейших «Реала» и «Барселоны» последних лет. Увы.

Карим Бензема не хочет все это видетьGetty Images

А пока фанаты злятся: почему команда не может воспользоваться неурядицами дома у соперника и взять золото? Очень хорошо, чтобы этот ответ был у Зидана. Еще лучше, чтобы ему не пришлось отвечать на этот вопрос в конце сезона.

«Бетис» – «Реал Мадрид» – 2:1

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