Мадридский «Реал» после победы над «Барселоной» в 27-м туре Ла Лиги уступил «Бетису» со счетом 1:2.

На 40-й минуте «Бетис» открыл счет – мяч отскочил к Сиднею, тот совершил удачный подбор и пробил по воротам.

В концовке первого тайма «Реал» сравнял с пенальти – тот же Сидней нагло срубил Марсело. К точке подошел Карим Бензема и не промахнулся.

На 82-й минуте мадридцев приговорил Кристиан Тельо – убежал от защитников «Реала» и реализовал выход один на один с Куртуа.

«Реал» уступил первую строчку «Барселоне» и уступает каталонцам два очка.

«Бетис» идут на 12-м месте.

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