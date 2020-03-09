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Пенальти Бензема не спас «Реал» – вот точные выстрелы «Бетиса», которые приговорили команду Зидана
Обыграли «Барсу» и уступили аутсайдеру – увы, таков футбол.
Мадридский «Реал» после победы над «Барселоной» в 27-м туре Ла Лиги уступил «Бетису» со счетом 1:2.
На 40-й минуте «Бетис» открыл счет – мяч отскочил к Сиднею, тот совершил удачный подбор и пробил по воротам.
В концовке первого тайма «Реал» сравнял с пенальти – тот же Сидней нагло срубил Марсело. К точке подошел Карим Бензема и не промахнулся.
На 82-й минуте мадридцев приговорил Кристиан Тельо – убежал от защитников «Реала» и реализовал выход один на один с Куртуа.
- «Реал» уступил первую строчку «Барселоне» и уступает каталонцам два очка.
- «Бетис» идут на 12-м месте.
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