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La Gazzetta dello Sport: «Барселона» предложит Месси 50-миллионный контракт

La Gazzetta dello Sport: «Барселона» предложит Месси 50-миллионный контракт
Eurosport

1 час назад

Руководство каталонцев твердо намерено оставить Лео в клубе.

Стали известны подробности нового контракта, который «Барселона» предложит нападающему Лионелю Месси.

Журналист La Gazzetta dello Sport и эксперт Transfermarkt Николо Скира написал: «Барселона» работает над продлением контракта Месси до 2023 года с зарплатой в 50 миллионов евро в год. Переговоры продолжаются».

  • Текущий контракт 32-летнего Месси рассчитан до 30 июня 2021 года.
  • В сезоне-2019/20 Лео забил 24 мяча в 31 матче.
  • «Барселона» лидирует в чемпионате Испании после 27 туров с двухочковым преимуществом над «Реалом».

Месси впервые в «Барселоне» получил 3 желтые карточки в трех матчах подряд

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