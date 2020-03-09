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La Gazzetta dello Sport: «Барселона» предложит Месси 50-миллионный контракт
Руководство каталонцев твердо намерено оставить Лео в клубе.
Стали известны подробности нового контракта, который «Барселона» предложит нападающему Лионелю Месси.
Журналист La Gazzetta dello Sport и эксперт Transfermarkt Николо Скира написал: «Барселона» работает над продлением контракта Месси до 2023 года с зарплатой в 50 миллионов евро в год. Переговоры продолжаются».
- Текущий контракт 32-летнего Месси рассчитан до 30 июня 2021 года.
- В сезоне-2019/20 Лео забил 24 мяча в 31 матче.
- «Барселона» лидирует в чемпионате Испании после 27 туров с двухочковым преимуществом над «Реалом».
Месси впервые в «Барселоне» получил 3 желтые карточки в трех матчах подряд