Стали известны подробности нового контракта, который «Барселона» предложит нападающему Лионелю Месси.

Журналист La Gazzetta dello Sport и эксперт Transfermarkt Николо Скира написал: «Барселона» работает над продлением контракта Месси до 2023 года с зарплатой в 50 миллионов евро в год. Переговоры продолжаются».

Текущий контракт 32-летнего Месси рассчитан до 30 июня 2021 года.

В сезоне-2019/20 Лео забил 24 мяча в 31 матче.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании после 27 туров с двухочковым преимуществом над «Реалом».

Месси впервые в «Барселоне» получил 3 желтые карточки в трех матчах подряд

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