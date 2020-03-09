Канисарес унизил и «Реал», и «Барселону», комментируя чемпионскую гонку Ла Лиги

Бывший голкипер «Валенсии» Сантьяго Канисарес поделился мнением о чемпионской гонке в Примере.

«Кто выиграет Ла Лигу? Это зависит от того, чьи матчи вы смотрите. Если вы смотрите, как играет «Барселона», то вы думаете: чемпионом станет «Реал». Если же вы наблюдаете за «Реалом», то думаете: чемпионом будет «Барселона», – приводит слова Канисареса Abola.

После 27 туров «Барса» опережает «Реал» на два очка: у команды Кике Сетьена 58 баллов, у команды Зинедина Зидана – 56.

«Реал» проиграл четыре из последних семи матчей, но при этом победил «Барселону» в Класико.

Канисарес выигрывал чемпионат Испании в составе «Валенсии» в 2002 и 2004 годах.

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