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Канисарес унизил и «Реал», и «Барселону», комментируя чемпионскую гонку Ла Лиги
Испанские гранды в этом сезоне не похожи на самих себя.
Бывший голкипер «Валенсии» Сантьяго Канисарес поделился мнением о чемпионской гонке в Примере.
«Кто выиграет Ла Лигу? Это зависит от того, чьи матчи вы смотрите. Если вы смотрите, как играет «Барселона», то вы думаете: чемпионом станет «Реал». Если же вы наблюдаете за «Реалом», то думаете: чемпионом будет «Барселона», – приводит слова Канисареса Abola.
- После 27 туров «Барса» опережает «Реал» на два очка: у команды Кике Сетьена 58 баллов, у команды Зинедина Зидана – 56.
- «Реал» проиграл четыре из последних семи матчей, но при этом победил «Барселону» в Класико.
- Канисарес выигрывал чемпионат Испании в составе «Валенсии» в 2002 и 2004 годах.
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