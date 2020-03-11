Умтити испортил мебель и газон в арендованном доме. Суд обязал его выплатить владельцам €32,9 тыс.

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Самуэль Умтити столкнулся с санкциями из-за порчи имущества в арендованном им доме.

Как сообщает El Pais, суд обязал француза выплатить 32,9 тысячи евро. На данный момент Умтити выплатил 13,8 тысяч. В доме, о котором идет речь, футболист жил более двух лет и ежемесячно платил за аренду €20 тыс.

Владельцы дома, приняв его от Умтити, обнаружили в нем сломанную мебель, отсутствие кусков дерна на садовом газоне и сожженные конфорки на кухонной плите. Они подали иск в суд, изначально намереваясь получить компенсацию в размере 105 тысяч евро.

В чемпионате Испании-2019/20 Умтити провел 11 матчей и получил четыре желтые карточки.

Француз перешел в «Барселону» из «Лиона» в 2016 году за 25 млн евро.

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