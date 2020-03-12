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Ла Лига приостановлена, «Реал» на карантине из-за коронавируса у одного игрока
Весь «Реал» садится на карантин из-за коронавируса у одного из баскетболистов – футбольная команда делит с баскетбольной базу.
Футбольная и баскетбольная команды «Реал Мадрид» отправляются на карантин из-за обнаружения следов коронавируса у одного из баскетболистов.
Необходимость карантина для футбольной команды связана с тем, что футболисты и баскетболисты мадридцев тренируются на общей базе.
В связи с этим матч Ла Лиги против «Эйбара», намеченный на 13 марта, не состоится, говорится в официальном заявлении «Реала»
Спустя несколько минут после объявления «Реала» Ла Лига постановила о приостановке чемпионата. Сроки возобновления турнира пока не называются.
- Ранее Серия А приостановила чемпионат до 3 апреля.
- 12 марта о остановке регулярного чемпионата на неопределенный срок объявила НБА.