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Ла Лига приостановлена, «Реал» на карантине из-за коронавируса у одного игрока

Ла Лига приостановлена, «Реал» на карантине из-за коронавируса у одного игрока
Eurosport

30 мин. назадОбновлено 26 мин. назад

Весь «Реал» садится на карантин из-за коронавируса у одного из баскетболистов – футбольная команда делит с баскетбольной базу.

Футбольная и баскетбольная команды «Реал Мадрид» отправляются на карантин из-за обнаружения следов коронавируса у одного из баскетболистов.

Необходимость карантина для футбольной команды связана с тем, что футболисты и баскетболисты мадридцев тренируются на общей базе.

В связи с этим матч Ла Лиги против «Эйбара», намеченный на 13 марта, не состоится, говорится в официальном заявлении «Реала»

Спустя несколько минут после объявления «Реала» Ла Лига постановила о приостановке чемпионата. Сроки возобновления турнира пока не называются.

  • Ранее Серия А приостановила чемпионат до 3 апреля.
  • 12 марта о остановке регулярного чемпионата на неопределенный срок объявила НБА.
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