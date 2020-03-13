Из-за приостановки в связи со вспышкой коронавируса чемпионат Испании понесет серьезные финансовые потери.

Если сезон-2019/20 так и не доиграют, Примера в общей сложности потеряет 610,9 миллиона евро. 494 миллиона – убытки, связанные с телевизионными правами, 78,1 миллиона уйдут владельцам абонементов, еще 38,8 млн евро – зрителям, просто купившим билеты на матчи.

В Сегунде сумма потерь ниже – всего 67,5 миллиона евро. Убытки разделились следующим образом: 55 млн евро отойдут телевидению, 9,9 млн – держателям сезонных проходок, 2,6 млн – обычным болельщикам, которые уже взяли билеты на ближайшие матчи.

Всего испанский футбол потеряет 678,4 миллиона евро. Об этом сообщила газета Marca.

Проведение высшего и первого дивизиона в Испании приостановили в четверг, 12 марта. COVID-19 обнаружили у баскетболиста «Реала» Трэя Томпкинса.

Футболисты «бланкос» делят тренировочную базу с Real Madrid Baloncesto, поэтому также отправились на карантин.

В Примере провели 27 туров, в Сегунде – 31, в каждой лиге командам осталось сыграть по 11 матчей.

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