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Йович рассказал, как «Реал» попал на карантин по коронавирусу
Футболистам велели оставаться дома и не покидать Мадрид.
Нападающий «Реала» Лука Йович рассказал, как в команде проходит карантин, назначенный из-за заражения одного из баскетболистов клуба коронавирусом.
«В четверг утром мы вышли на тренировку, но потом пришли администраторы команды и сказали, что все отменяется на две недели. Мы все должны оставаться дома и не покидать Мадрид.
Так как я получил травму и несколько дней не тренировался, то был в тех же группах восстановления, что и заболевший баскетболист. Но у меня нет никаких симптомов, чувствую себя хорошо», — цитирует 22-летнего Йовича Marca.
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