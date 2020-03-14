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Экс-физиотерапевту «Барселоны» грозит 7 лет за сексуальные домогательства к работнице клуба
Суд, конечно же, будет перенесен из-за пандемии коронавируса.
Бывший физиотерапевт «Барселоны» обвиняется в сексуальном домогательстве.
По информации El Periodico, инцидент произошел в декабре 2016 года. Мужчина работал в «Барсе» физиотерапевтом и остеопатом, с жалобой на боли в шее к нему обратилась работница клуба для прохождения сеансов терпевтического массажа.
Врач заявил женщине, что помимо шеи обследует область бедра, снял ее нижнее белье и стал массировать. Затем вернулся к массажу шейного отдела и попутно ощупал грудь пациентки, схватив ее за соски.
Фамилия обвиняемого не разглашается, имя и инициалы – Jaume J.LL. Прокурор запрашивает для него наказание в виде семи лет лишения свободы и десяти тысяч евро штрафа. Запланированный на следующую неделю суд, скорее всего, будет перенесен из-за пандемии коронавируса.
- Мужчина провел в медицине более 30 лет.
- В сезоне-2015/16 «Барселона» выиграла чемпионат Испании с отрывом в одно очко от «Реала».
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