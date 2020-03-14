Пресс-служба «Леганеса» провела в твиттере текстовую трансляцию матча 28-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».

Проблема в том, что игру, как и остальные встречи Примеры, временно отменили из-за коронавируса. «Леганес» сопровождал твиты хэштегом #QuédateEnCasa – #ОставайтесьДома.

Пресс-офицеры «пепинерос» представили стартовый состав команды как «смелых парней, которые сегодня остались дома, помогают обществу и системе здравоохранения».

«Игроки в своих комнатах, матч вот-вот начнется. Песня Thunderstruck группы AC/DC звучит над стадионом, диктор представляет стартовые составы», – написали сотрудники пресс-службы.

Матч начался с опасного момента «Вальядолида». На 16-й минуте Роке Меса «вошел на кухню, но обошлось без последствий». На 23-й арбитр посмотрел видеоповтор, но ВАР не определил пенальти.

Оскар Арнаис из «Леганеса» открыл счет на 30-й минуте, потому что «защитник гостей держал необходимую социальную дистанцию и не подумал о том, чтобы помешать забить». Спустя 10 минут Димитрис Сиовас получил травму. «Он отправился в ванную и помыл руки – хорошо сыграно!» – похвалил «Леганес» грека в твиттере.

Футболистам во время перерыва тренер «Хавьер Агирре раздал промокоды на Netflix и подписки на [платный футбольный канал, аналог холдинга «Матч ТВ»] Movistar».

На 49-й минуте Энес Унал из «Вальядолида» сравнял счет, еще через четыре минуты арбитр отменил второй мяч гостей из-за того, что нападающий взял подушку. И на 75-й Гвидо Карилльо все же вырвал победу для «Леганеса» – 2:1.

После финального свистка Агирре провел пресс-конференцию, на которой сказал: «Теперь заключение и спать». Твиттер «Леганеса» поблагодарил всех читателей: «Спасибо всем, кто следил и принимал участие в трансляции матча с «Вальядолидом». Сил нам в этот непростой период, и чтобы нас всех не покидало чувство юмора».

Твиттер «Вальядолида» тоже заметил лайв и среагировал: «Поздравляем с виртуальной победой, друзья! Проведем третий тайм тоже дома на диване. Счастливой и ответственной субботы всем».

«Большое спасибо, друзья! Удачно вам добраться обратно с ваших диванов!» – ответил «Леганес».

Чемпионат Испании-2019/20 приостановили из-за найденного коронавируса у баскетболиста «Реала» Трэя Томпкинса. Футбольная и баскетбольная команда «Мадрида» тренируются вместе, поэтому Зидан, Рамос и Бензема также отправились на карантин из-за угрозы COVID-19.

«Леганес» занимает в Примере предпоследнее 19-е место, «Вальядолид» – 15-й.

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