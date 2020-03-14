Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал ситуацию, сложившуюся в мире из-за вспышки коронавируса.

«Для всей планеты наступили сложные времена. Мы живем в тревоге из-за того, что происходит. Хотим помочь и ставим себя на место тех, кому сейчас хуже остальных. Или потому что они, их семьи или близкие сами пострадали от болезни. Или потому что работают на передовой борьбы с вирусом в больницах и центрах здравоохранения.

Хочу пожелать всем и каждому сил. Здоровье всегда должно стоять на первом месте. Это чрезвычайный момент, и всем нужно следовать советам властей и органов здравоохранения. Только так мы сможем эффективно бороться с вирусом.

Настал час стать ответственными и остаться дома. Это удачная пора, чтобы провести время с близкими – теми, кому мы не всегда уделяем достаточно внимания. Обнимаю вас всех и надеюсь, что мы как можно скорее обернем ситуацию в свою пользу. #ОставайтесьДома», – написал Месси в инстаграме.

Все крупные футбольные турниры – чемпионаты топ-5, Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены на срок от двух недель до неопределенного из-за распространения COVID-19.

Единственным соревнованием, которое пока не отменили, остается Тинькофф – Российская Премьер-лига.

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