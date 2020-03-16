Президент Ла Лиги Хавьер Тебас предположил, что чемпионат Испании-2019/20 не будет доигран из-за пандемии коронавируса.

«На выходных я общался с европейскими организациями и президентами испанских клубов по телефону и по видеоконференции – нам необходимо координироваться перед очень важной неделей. Пока все идет к тому, что мы закончим сезон и не станем его доигрывать. На этой неделе в Европе могут быть приняты важные решения. Я общаюсь с президентами итальянской, немецкой и других лиг. Мы работаем над решением проблемы. Коронавирус – вопрос здоровья, для этого есть врачи. А мы решаем экономический вопрос, который возникнет в скором времени. В этом сезоне осталось сыграть 25 процентов матчей, и тогда придется полностью пересмотреть бюджет.

Я не на карантине. У меня нет симптомов, я не проходил тест. У нас был план на несколько недель, и мы его воплощаем. 95 процентов сотрудников Лиги уже работают удаленно. Более 400 работников находятся в Испании, и нам нужно было вернуть тех, кто находился в других странах», – цитирует Тебаса AS.

Топ-5 европейских футбольных лиг остановлены из-за COVID-19, решение по продолжению или приостановке Тинькофф РПЛ будет принято на днях.

Ла Лига ушла на паузу после 28-го тура. В турнирной таблице лидирует «Барселона», преимущество над «Реалом» – два очка.

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