21-летний испанский тренер скончался от коронавируса

21-летний испанский тренер Франсиско Гарсия скончался от коронавируса.

Юный специалист работал с одной из молодежных команд любительского клуба «Атлетико Портада Альта», базирующегося в Малаге. Коуч скончался через несколько дней после заражения. По информации Marca, он входил в группу риска – незадолго до этого у него обнаружили онкологическое заболевание, иммунитет тренера не справился с новой болезнью.

На данный момент в Испании зафиксировано 9942 случая заражения коронавирусом, из них 342 летальных.

Чемпионат Испании приостановлен из-за риска распространения заболевания.

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