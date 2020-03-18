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Экс-президент «Реала» попал в реанимацию после положительного теста на COVID-19
Под шефством Лоренцо Санса «Реал» взял две Лиги чемпионов.
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс госпитализирован после положительного теста на коронавирус и находится в реанимации. Об этом сообщает испанское издание AS.
«Я ошеломлен, сколько сообщений со словами поддержки мы получили от вас. Я уверен, что мой отец справится с этим. Еще раз спасибо всем», – написал в твиттере один из сыновей Санса.
- Экс-президенту «Реала» 76 лет. Он руководил мадридским клубом в период с 1995-го по 2000-й.
- В 1998-м и 2000-м «Реал» выиграл Лиги чемпионов.
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