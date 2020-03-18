Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс госпитализирован после положительного теста на коронавирус и находится в реанимации. Об этом сообщает испанское издание AS.

«Я ошеломлен, сколько сообщений со словами поддержки мы получили от вас. Я уверен, что мой отец справится с этим. Еще раз спасибо всем», – написал в твиттере один из сыновей Санса.

Экс-президенту «Реала» 76 лет. Он руководил мадридским клубом в период с 1995-го по 2000-й.

В 1998-м и 2000-м «Реал» выиграл Лиги чемпионов.

Все новости про коронавирус – в лайве Eurosport.ru. Не пропусти ничего важного!

Подписывайся на нас в инстаграме