Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, расставание с Бэйлом – одна из главных задач «Мадрида» на лето 2020 года. В клубе полагают, что вингеру было предоставлено достаточно шансов, однако он ими не воспользовался.

Руководство «Реала» осознает, что продать Гарета в другой клуб будет непросто из-за его завышенных требований по зарплате, поэтому не исключает возможности отпустить его бесплатно.

Срок нынешнего контракта Бэйла с «Реалом» истекает летом 2022 года, зарплата Гарета – 17 млн евро в год.

В чемпионате Испании-2019/20 Бэйл провел 14 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

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