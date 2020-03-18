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El Confidencial: Месси покинет «Барселону», если клуб не вернет Неймара
Капитан каталонцев и сборной Аргентины слишком сильно жаждет воссоединения с бразильским футболистом.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси покинет клуб, если «сине-гранатовые» не вернут из «ПСЖ» бразильского нападающего Неймара.
Контракт Лео истекает летом 2021 года, но, по слухам, в соглашении есть опция, позволяющая аргентинцу расторгнуть договор уже грядущим летом. Как сообщает El Confidencial, Месси останется в команде лишь в том случае, если каталонцы выкупят у «Парижа» его друга и бывшего партнера по команде Неймара.
Ранее сообщалось, что парижане готовы скинуть ценник за бразильца и продать его за 150 млн евро.
- Месси – обладатель шести «Золотых мячей». Лео находится в системе «Барсы» с 13 лет.
- Чемпионат Испании, как и другие топ-лиги Европы, приостановлен из-за коронавируса.
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