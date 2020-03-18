Капитан «Барселоны» Лионель Месси покинет клуб, если «сине-гранатовые» не вернут из «ПСЖ» бразильского нападающего Неймара.

Контракт Лео истекает летом 2021 года, но, по слухам, в соглашении есть опция, позволяющая аргентинцу расторгнуть договор уже грядущим летом. Как сообщает El Confidencial, Месси останется в команде лишь в том случае, если каталонцы выкупят у «Парижа» его друга и бывшего партнера по команде Неймара.

Ранее сообщалось, что парижане готовы скинуть ценник за бразильца и продать его за 150 млн евро.

Месси – обладатель шести «Золотых мячей». Лео находится в системе «Барсы» с 13 лет.

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