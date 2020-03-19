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Испанские клубы поучаствуют в турнире по FIFA 20, пока чемпионат на паузе
«Реал» представит Марко Асенсио, «Барселону» – Серхи Роберто, «Атлетико» – Маркос Льоренте.
Клубы Ла Лиги нашли занятие на время вынужденной паузы в турнире – они поучаствуют в чемпионате по FIFA 20.
По информации Football Espana, все 20 клубов дали согласие на участие. За каждый сыграет один из футболистов: «Реал» представит Марко Асенсио, «Барселону» – Серхи Роберто, «Атлетико» – Маркос Льоренте. Также известно, что выступят Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Карлос Солер («Валенсия») и Лукас Перес («Алавес»).
Жеребьевка состоится 19 марта. Матчи намечены на 20-22 марта.
- Чемпионат Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- Перед уходом на вынужденную паузу турнирную таблицу возглавляла «Барселона», «Реал» уступал два очка.
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