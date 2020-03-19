Клубы Ла Лиги нашли занятие на время вынужденной паузы в турнире – они поучаствуют в чемпионате по FIFA 20.

По информации Football Espana, все 20 клубов дали согласие на участие. За каждый сыграет один из футболистов: «Реал» представит Марко Асенсио, «Барселону» – Серхи Роберто, «Атлетико» – Маркос Льоренте. Также известно, что выступят Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Карлос Солер («Валенсия») и Лукас Перес («Алавес»).

Жеребьевка состоится 19 марта. Матчи намечены на 20-22 марта.

Чемпионат Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Перед уходом на вынужденную паузу турнирную таблицу возглавляла «Барселона», «Реал» уступал два очка.

Президент Ла Лиги: «Все идет к тому, что мы не станем доигрывать сезон»

Подписывайся на нас в инстаграме