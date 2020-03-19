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Райола намекнул на переход Погба в «Реал»
Мино мечтает, чтобы хотя бы один его клиент был на контракте у «Мадрида».
Футбольный агент Мино Райола не исключил трансфер Поля Погба в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.
«Я определенно хочу привезти великого игрока в «Реал Мадрид» и я постараюсь сделать это летом. Это стало бы источником гордости для меня и моих игроков, потому что «Реал Мадрид» – великий клуб.
Поль переживает трудные времена, однако давайте говорить прямо, потому что люди в Англии очень чувствительны – Погба сконцентрирован на том, чтобы хорошо завершить сезон с «Манчестер Юнайтед». Никогда не знаешь наверняка, что произойдет в будущем. К нему был большой интерес в прошлом году, но тогда переход был невозможен. Посмотрим, что получится теперь», – цитирует агента Marca.
- Прошлым летом футболист открыто заявил о желании получить новый вызов в другом клубе.
- Погба почти не играет в текущем сезоне из-за проблем со здоровьем.
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